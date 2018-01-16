События

15:43 16.01.2018

Несколько украинцев, обвиняемых в террористической деятельности в оккупированном Крыму, незаконно перемещены в РФ

Несколько украинцев, обвиняемых в террористической деятельности в оккупированном Крыму, незаконно перемещены в РФ

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным перемещением в Россию нескольких граждан Украины, задержанных на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности в 2016 году, и требует немедленно их вернуть на территорию Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным перемещением в Российскую Федерацию граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, задержанных на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности", - говорится в комментарии МИД Украины во вторник.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой его международно-правовую ответственность.

МИД Украины требует от российской стороны прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь в Российскую Федерацию и немедленно вернуть их на территорию Украины.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года в Крыму были задержаны несколько граждан Украины по обвинению в террористической деятельности. Российская оккупационная власть назначила принудительную психиатрическую экспертизу незаконно задержанных украинцев.

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Интерфакс-Украина
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