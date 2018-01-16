Обыски в "Укргазвыдобування" прошли по делу о закупке запчастей

Следственные действия в ПАО "Укргазвыдобування" проводились во вторник в рамках расследуемого с мая 2017 года дела о закупке запасных частей к насосам по завышенной стоимости, сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, 5 мая 2017 года было зарегистрировано уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры начало досудебное расследование.

"Касалось оно факта закупки ПАО "Укргазвыдобування" в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму более 51 млн. грн., превышающую их рыночную стоимость в 3-20 раз. В ходе досудебного расследования уже установлено, что служебные лица ПАО "Укргазвыдобування" с целью завладения средствами вступили в заговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам", - написал А.Лысенко.

По делу ведется досудебное расследование.

Как сообщалось, ранее пресс-служба компании сообщила, что Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины в очередной раз проводят у них следственные действия. Генпрокуратура и СБУ в прошлом году уже проводили обыски в компании.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.