"General Electric" поставит Украине 30 дизельных локомотивов по проекту модернизации "УЗ"

Посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании "General Electric Transportation" Рафаэлем Сантаной с целью обсуждения совместного проекта по модернизации украинской железной дороги, сообщили в посольстве Украины в США.

"В ходе встречи посол подчеркнул важность завершения работы над долгосрочным рамочным соглашением между "GE Transportation" и "Укрзализныцей", что позволит привлечь в Украину локомотивные технологии мирового уровня", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на вторник.

Отмечается, что особое внимание В.Чалый уделил вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины.

"Стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией "General Electric", включающий также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине", добавлено в сообщении.