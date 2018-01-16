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01:39 16.01.2018

Во Львовской области рекомендуют ограничить доступ невакцинированных детей в школы и детсады, где зафиксированы вспышки кори

Во Львовской области рекомендуют ограничить доступ невакцинированных детей в школы и детсады, где зафиксированы вспышки кори

        Комиссия по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности Львовской области приняла рекомендационное решение с 22 января ограничить доступ в школы и детсады, в которых зафиксированы вспышки кори детей, которые не привиты от кори, сообщает пресс-служба Львовской ОГА со ссылкой на директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирину Микичак.

      "После каникул в заведениях, где зарегистрированы случаи заболевания на корь, рекомендовали ограничить доступ детей, которые не были вакцинированы", - цитирует пресс-служба слова И.Микичак.

      По ее данным, во Львовской области зафиксированы 84 случая кори, из них 56 – у детей. Вспышки кори зафиксированы в 6 районах и во Львове.

      И.Микичак призвала жителей области сделать прививки от кори, поскольку они являются основным методом предупреждения болезни.

      "По состоянию на сегодня во Львовской области насчитывается 56 тысяч доз вакцин, большинство из которых находится в медучреждениях", -- цитирует пресс-служба слова директора департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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