События

19:43 15.01.2018

Литовский благотворительный телемарафон собрал для восточных областей Украины около EUR82,7 тыс.

Литовский благотворительный телемарафон собрал для восточных областей Украины около EUR82,7 тыс.

Второй благотворительный телемарафон в поддержку Украины "Вместе к победе" состоялся 13 января на телеканале Литовского национального радио и телевидения "LRT", на протяжении прямого эфира зрители прислали около EUR82,7 тыс.

Как сообщило посольство Украины в Литве, организаторами телемарафона выступили международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидение. Мероприятие посвящалось 27-й годовщине Дня защитников свободы - трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, его цель - сбор средств в качестве гуманитарной помощи для нужд восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

В телемарафоне участвовали украинские военнослужащие и волонтеры с востока Украины, группа украинских детей из восточных регионов, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, председатель волонтерской организации "Blue/Yellow" Йонас Охман, посол Украины в Литве Владимир Яценкивский, главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, аккредитованные в Литве, актив украинской общины Литвы, литовская общественность и др.

"Только на протяжении прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тысяч 700 евро, получатель которых - организация "Blue/Yellow", оказывающая помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, потерявшим родителей, а также страдающим от военных действий в этих областях Украины городским общинам", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Литву за поддержку. "Большая благодарность дружеской Литве за поддержку и помощь Украине", - написал он в микроблоге в Твиттере в понедельник.

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