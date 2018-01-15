События

18:33 15.01.2018

Экс-командующий Нацгвардии Грузии Кутателадзе убит в Рустави

Бывший командующий Национальной гвардией Грузии, экс-депутат грузинского парламента, бригадный генерал в отставке Самсон Кутателадзе в понедельник был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову в городе Рустави, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, 53-летний С.Кутателадзе после отставки занимался предпринимательской деятельностью и был одним из владельцев одного из известных рынков в Рустави.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Сотрудники рынка, одним из владельцев которого был С.Кутателадзе, отмечают, что он не имел ни с кем открытых конфликтов.

С.Кутателадзе был депутатом парламента Грузии в 2008-2012 годах, куда избирался от блока "Единое национальное движение - За победившую Грузию". В парламенте он занимал должность заместителя председателя комитета по обороне и безопасности.

С.Кутателадзе служил в Вооруженных силах Грузии с 1991 года, был командующим Нацгвардии Грузии в 2004-2006 годах, участвовал в миротворческой миссии в Ираке.

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