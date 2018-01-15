Почти каждый четвертый украинец допускает незаконное насилие и пытки в полиции

Процент украинцев, которые при тех или иных условиях допускают применение пыток и незаконного насилия в полиции, продолжает постепенно расти, свидетельствуют результаты мониторинга незаконного насилия в полиции, который проводят Харьковская правозащитная группа и Харьковский институт социальных исследований (ХИСИ).

"Опасной тенденцией, по нашему мнению, является то, что в обществе снова начало постепенно расти количество людей, которые при тех или иных обстоятельствах допускают незаконное насилие в полиции. Сейчас таких практически четверть (24,4%)", - рассказал директор ХИСИ Денис Кобзин на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что рост числа людей, допускающих незаконное насилие в полиции, впервые был зафиксирован в 2015 году (до этого, начиная с 2004 года, их количество уменьшалось). В 2017-м году эта тенденция сохранилась. Если в 2015 году пытки и незаконное насилие допускали, но только в крайних случаях 15,6% опрошенных, то в 2017-м их количество выросло до 18,5%. Также незначительно, но выросло количество тех, кто допускает жестокость только в отношении определенных групп и категорий людей (4,6%).

Количество тех, кто считают, что без незаконного насилия и пыток работа полиции невозможна, практически не изменилось. "Это (рост числа людей, допускающих незаконное насилие - ИФ) отчасти связано с тем, что переживает наша страна: боевые действия на территории Украины, сама обстановка нестабильности, наша историческая память – много людей, которые тяготеют к сильной руке. Все это ведет к тому, что количество таких людей растет", - сказал Д.Кобзин.

"А это формирует социальную основу для таких случаев незаконного насилия в полиции. Потому что если полиция увидит одобрение своих действий, выходящих за рамки полномочий, если будет чувствовать, что такая практика не осуждается, она будет намного спокойнее ее применять", - добавил он.

Мониторинг распространенности незаконного насилия и пыток в полиции проводится с 2004г. Очередное исследование Харьковской правозащитной группы и ХИСИ проводилось в ноябре 2017 года. Были опрошены 3 тыс. респондентов из 10 областей Украины (Донецкая, Луганская области без учета временно неподконтрольных Украине районов, а также Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская, Херсонская, Черкасская области). Кроме того, было проведено 19 интервью с жертвами насилия и сотрудниками правоохранительных органов.