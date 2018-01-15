Создание открытого реестра педофилов не принесет никакой пользы – директор Харьковской правозащитной группы

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров не поддерживает идею первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина создать открытый реестр педофилов.

"Я не приветствую эту идею совершенно. Никакой пользы она не принесет", - сказал Е.Захаров агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его мнению, не существует объективных критериев, на основании которых можно было бы вносить информацию в этот реестр.

"Нет никаких объективных критериев, чтобы человека занести в этот реестр. Слово "педофилия" отсутствует в Уголовном кодексе. Есть другой понятие – "развращение несовершеннолетних". Слово "педофил – нечто объединяющее это проблематику, но юридическим оно не является", - сказал Е.Захаров.

Он считает, что обвинительный приговор суда, вступивший в силу, также не может служить объективным критерием для внесения в реестр.

"Мы знаем множество ситуаций, когда людей объявляли педофилами, но они ими не были на самом деле", - сказал Е.Захаров.

По его мнению, к таким ситуациям относится, в частности, "дело педофилов", которое было открыто в отношении трех депутатов от БЮТ незадолго до выборов 2010г, а впоследствии закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а также дело аккордеониста Игоря Завадского, по которому был вынесен приговор, впоследствии отмененный апелляционным судом.

"Цена ошибки очень высокая, поэтому нельзя этого делать категорически. Если человека публично назвали педофилом, он не отмоется никогда, какие бы судебные решения в его пользу не были приняты", - подчеркнул Е.Захаров.

Как сообщалось, ранее В.Аброськин выступил за создание открытого реестра педофилов.

"Актуально внесение изменений относительно усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрение открытого реестра педофилов. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока этого не произойдет. Только так защитим от подонков наших детей", - написал В,Аброськин на своей странице в Facebook.