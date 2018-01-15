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14:42 15.01.2018

Папа Римский рассказал, что боится ядерной войны

Папа Римский рассказал, что боится ядерной войны

Папа Римский Франциск рассказал о своем страхе ядерной войны и призвал к ядерному разоружению, передает в понедельник сайт итальянской газеты "Репубблика".

"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на пределе. Чтобы разжечь войну, хватить лишь случайного события. После него ситуация может развиваться очень быстро. Необходимо уничтожить оружие (ядерное, - "ИФ"), приложить все усилия для ядерного разоружения", - сказал папа Римский.

Перед этим Франциск, находясь на борту самолета на пути в Чили, подарил журналистам фотографию 1945 года, снятую в японском Нагасаки. На фото, пояснил понтифик, изображен мальчик, несущий на себе мертвого брата в очереди в крематорий после удара ядерной бомбы.

"Я был потрясен, когда увидел ее (фотографию, - "ИФ"), и я осмелился подписать ее "Плод войны"", - добавил папа Римский.

Понтифик пробудет с визитом в Чили до 18 января, после чего направится в Перу, где пробудет до 21 января.

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