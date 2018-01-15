Активиста Балуха в оккупированном Крыму осудили на 5 лет, Киев требует его освобождения

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного к 5 годам колонии в оккупированном Крыму, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"5 лет за патриотизм… Оккупант пытается уничтожить всех патриотов Украины. Требуем освобождения активиста В.Балуха", - написала она на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

Раздольненский райсуд Крыма приговорил украинского активиста В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. Защита украинца заявила, что дело сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Согласно предыдущему решению суда, В.Балух должен был находиться под арестом до 16 января 2018 года.

1 декабря Раздольненский районный суд изменил меру пресечения В.Балуху на домашний арест на 2 месяца.

6 декабря В.Балуху выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.