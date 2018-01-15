События

13:49 15.01.2018

Активиста Балуха в оккупированном Крыму осудили на 5 лет, Киев требует его освобождения

Активиста Балуха в оккупированном Крыму осудили на 5 лет, Киев требует его освобождения

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения активиста Владимира Балуха, незаконно осужденного к 5 годам колонии в оккупированном Крыму, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"5 лет за патриотизм… Оккупант пытается уничтожить всех патриотов Украины. Требуем освобождения активиста В.Балуха", - написала она на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

Раздольненский райсуд Крыма приговорил украинского активиста В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. Защита украинца заявила, что дело сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Согласно предыдущему решению суда, В.Балух должен был находиться под арестом до 16 января 2018 года.

1 декабря Раздольненский районный суд изменил меру пресечения В.Балуху на домашний арест на 2 месяца.

6 декабря В.Балуху выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Названы небезопасные для посещения украинцами страны - МИД

В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам лишения свободы

Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

Среди пострадавших в масштабном ДТП под Прагой украинцев нет

Отпустившие экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест судьи пожаловались в ВСП на давление

Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом

Суд оставил под арестом директора одесского лагеря "Виктория", где при пожаре погибли дети

Около 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Экс-командир дисбата приговорен к двум годам тюрьмы за получение взятки от подчиненного

Линию разграничения на Донбассе пересекли 11,3 млн человек, а админграницу с Крымом – 2,5 млн человек в 2017 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство второй очереди Музея жертв голодоморов начнется в феврале и займет 2 года

Создание открытого реестра педофилов не принесет никакой пользы – директор Харьковской правозащитной группы

Папа Римский рассказал, что боится ядерной войны

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

При тушении пожара в Подольском районе Киева спасли 5 детей, один человек погиб

Порошенко в рамках процесса обмена заложников с ОРДЛО в ближайшее время помилует женщину, совершившую преступление против Украины

Катарские истребители перехватили гражданский самолет ОАЭ

На руднике Gem Diamonds в Лесото найден 5-й по величине алмаз в мире

Более 70 человек пострадали в результате обрушения конструкций в здании индонезийской фондовой биржи

В Запорожской области локомотив пассажирского поезда столкнулся с автомобилем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА