События

13:40 15.01.2018

При тушении пожара в Подольском районе Киева спасли 5 детей, один человек погиб

При тушении пожара в Подольском районе Киева спасли 5 детей, один человек погиб

 Во время ликвидации пожара, возникшего в квартире 9-этажного жилого дома в Подольском районе Киева, сотрудники ГСЧС спасли пять детей, эвакуировали 15 жильцов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник, информация о происшествии по адресу ул. Свободы, 2 поступила в 11:29. В 12:00 пожар на площади 30 кв. м был локализован, в 12:50 ликвидирован.

При тушении пожара спасатели обнаружили также тело погибшего человека.

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Интерфакс-Украина
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