В Сумах полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу по людям

В Сумах патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу по людям, двое граждан получили телесные повреждения, сообщила пресс-служба патрульной полиции области в соцсети Фейсбук.

Данный инцидент произошел на ул.Привокзальной. Инспекторы правопорядка заметили словесную перепалку мужчин и в этот момент из палатки выбежали двое, один из которых пытался швырнуть в другого стулом. Полицейские скомандовали всем оставаться на местах. Один из участников ссоры со стулом в руках сообщил, что его оппонент стрелял в него и его товарища.

Тем временем злоумышленник успел сбежать с места происшествия. Однако полицейским все же удалось задержать преступника. У того действительно был предмет, похожий на пистолет. Как выяснилось, правонарушитель совершил четыре выстрела в ходе конфликта.

В результате его действий двое мужчин пострадали. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.