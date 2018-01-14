В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам лишения свободы

Злоумышленник, сообщивший о "минировании" спортивного комплекса в Киеве, приговорен Печерским райсудом столицы к четырем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Печерский районный суд в Киеве приговорил 24-летнего уроженца Черниговской области, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в столице, сообщил о минировании спортивного комплекса, за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.

В информации отдела коммуникации полиции Киева уточняется, что, получив сообщения от злоумышленника, правоохранители осмотрели здание и прилегающую территорию. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили не нашли подозрительных вещей и веществ.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские сразу установили и задержали псевдоминера – уроженца Черниговской области. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.