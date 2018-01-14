События

20:38 14.01.2018

В Киеве псевдоминера приговорили к четырем годам лишения свободы

Злоумышленник, сообщивший о "минировании" спортивного комплекса в Киеве, приговорен Печерским райсудом столицы к четырем годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Печерский районный суд в Киеве приговорил 24-летнего уроженца Черниговской области, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в столице, сообщил о минировании спортивного комплекса, за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины, приговорен к четырем годам лишения свободы.

В информации отдела коммуникации полиции Киева уточняется, что, получив сообщения от злоумышленника, правоохранители осмотрели здание и прилегающую территорию. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили не нашли подозрительных вещей и веществ.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские сразу установили и задержали псевдоминера – уроженца Черниговской области. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полицейские Ровенской области задержали похитителей мужчины

Политика Чехии относительно Украины не изменится

В Сумах полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу по людям

Количество погибших на пожарах граждан с начала года увеличилось

Франковские патрульные обнаружили 13 пакетов с марихуаной при поверхностной проверке автомобиля

ПВО ВСУ в воскресенье сбили на Донбассе вражеский БПЛА

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

У границ Польши задержаны два нелегала из Бангладеш

Боевики зенитными установками и гранатометами обстреляли КПВВ "Гнутово"

Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

ПОСЛЕДНЕЕ

Приговор журналисту Мухтарли в Азербайджане вызывает серьезные сомнения в ЕС

Европарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС

Боевики в воскресенье четыре раза обстреляли позиции ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе

Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели

Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

В результате пожара на Харьковщине погибли двое детей и их мать

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

В Одесской области полицейские применили оружие, чтобы предотвратить наезд на инспектора

В Тегеране подтвердили гибель всех членов экипажа иранского нефтяного танкера, потерпевшего крушение в Восточно-Китайском море

В Киеве в воскресенье на дорогах местами гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА