События

17:19 14.01.2018

Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели

Снежная, но холодная погода будет в Украине в начале недели

 В ближайшие сутки, 15 января, погоду в Украине будет определять холодная, но снежная воздушная масса, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране в понедельник слабый снег, в Приазовье - умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на юге местами 3-8° мороза; днём 2-7° мороза, на Закарпатье около 0°.

В Киеве - слабый снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью 10-12°, днём около 5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 января самая высокая температура днём была +7,9 в 1975г., самая низкая ночью -24,7 в 1943г.

На 16 января синоптики прогнозируют небольшой снег, лишь в большинстве западных областей без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днём 1-6° мороза.

В Киеве - небольшой снег, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью около 10°, днём 3-5° мороза.

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Интерфакс-Украина
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