События

09:53 14.01.2018

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

        Власти Ирана предоставили полный доступ на территории страны к мессенджеру Telegram, передает в воскресенье иранское агентство ИРНА со ссылкой на собственные источники.

      "Источники сообщили, что блокировка (ряда каналов в Telegram - ИФ) была снята, и в настоящий момент пользователи имеют к ним доступ", - говорится в сообщении.

      В конце декабря иранские власти заблокировали Telegram, а также сервис по обмену фотографиями Instagram.

      Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране.

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Интерфакс-Украина
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