Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Власти Ирана предоставили полный доступ на территории страны к мессенджеру Telegram, передает в воскресенье иранское агентство ИРНА со ссылкой на собственные источники.

"Источники сообщили, что блокировка (ряда каналов в Telegram - ИФ) была снята, и в настоящий момент пользователи имеют к ним доступ", - говорится в сообщении.

В конце декабря иранские власти заблокировали Telegram, а также сервис по обмену фотографиями Instagram.

Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране.