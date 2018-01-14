События

07:11 14.01.2018

Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

Боевики 6 раз обстреляли позиция ВСУ вдоль линии разграничения на Донбассе, в том числе из артиллерии

        За минувшие сутки боевики вдоль линии разграничения на Донбассе совершили 6 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил боевые травмы, сообщили в штабе АТО.

      "Российско-окупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирья грубо нарушили минские договоренности и применили по позициям Вооруженных сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы", – сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

      На донецком направлении боевики вели огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя незаконные вооруженные формирования совершили обстрел украинских позиций из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД боевики применили в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие - неподалеку Каменки. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия НВФ прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

      На луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

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