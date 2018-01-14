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06:41 14.01.2018

Обнародованные грузинскими СМИ "документы" от имени Порошенко являются подделкой – АП

Обнародованные грузинскими СМИ "документы" от имени Порошенко являются подделкой – АП

Обнародованные грузинским телеканалом "Рустави-2" заявления в ФСБ РФ, написанные якобы Петром Порошенком, являются подделкой, заявила пресс-служба Администрации президента Украины.

 "Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко является низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в ночь на воскресенье.

 Подчеркивается, что о провале ФСБ свидетельствует факт упоминания в 2007 о родственниках жены Алексея Порошенко, которые проживают в Санкт-Петербурге. Однако А.Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года.

"Пресс-служба Администрации Президента обращается к СМИ с просьбой не распространять фейковою информацию, которая носит явно заказной со стороны государства-агрессора характер. А со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию, в частности "Украинская правда" и Newsone, рассчитываем на публичное извинение", говорится в сообщении.

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