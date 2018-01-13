События

21:32 13.01.2018

Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

        Китайская сторона примет все возможные меры для того, чтобы погасить пожар на горящем в море танкере, на борту которого могут находится иранские моряки, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

      "Китайские спасатели не пожалеют никаких усилий, чтобы погасить пожар на иранском нефтяном танкере и оказать помощь пропавшим морякам", - приводят слова китайского дипломата иранские СМИ.

      Ранее в субботу стало известно, что на борту горящего танкера, дрейфующего в Восточно-Китайском море, найдены тела двух иранских моряков, погибших в результате столкновения иранского танкера с гонконгским сухогрузом неделю назад.

      "В субботу утром китайские спасители входили в горящий танкер на полчаса, они обнаружили тела двух членов экипажа", - сообщили иранские СМИ со ссылкой на гендиректора Национальной иранской танкерной компании Киана Эрси.

      По его словам, из-за погодных условий и отсутствия кислорода спасатели не смогли продолжать поисковую операцию.

      Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

      До этого сообщалось, что спасателям удалось найти тело одного члена экипажа танкера, а всего на его борту в момент катастрофы было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

      Представитель министерства нефти Ирана ранее сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

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