Спасатели сделают все возможное для спасения иранских моряков, которые могут оставаться на борту горящего танкера

Китайская сторона примет все возможные меры для того, чтобы погасить пожар на горящем в море танкере, на борту которого могут находится иранские моряки, заявил в субботу глава МИД КНР Ван И в телефонной беседе с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

"Китайские спасатели не пожалеют никаких усилий, чтобы погасить пожар на иранском нефтяном танкере и оказать помощь пропавшим морякам", - приводят слова китайского дипломата иранские СМИ.

Ранее в субботу стало известно, что на борту горящего танкера, дрейфующего в Восточно-Китайском море, найдены тела двух иранских моряков, погибших в результате столкновения иранского танкера с гонконгским сухогрузом неделю назад.

"В субботу утром китайские спасители входили в горящий танкер на полчаса, они обнаружили тела двух членов экипажа", - сообщили иранские СМИ со ссылкой на гендиректора Национальной иранской танкерной компании Киана Эрси.

По его словам, из-за погодных условий и отсутствия кислорода спасатели не смогли продолжать поисковую операцию.

Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

До этого сообщалось, что спасателям удалось найти тело одного члена экипажа танкера, а всего на его борту в момент катастрофы было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Представитель министерства нефти Ирана ранее сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).