Долгие зимние каникулы – обычная практика, заявляют в одесских ВУЗах

Продолжительные зимние каникулы, которые, в т.ч. помогают сэкономить средства на отоплении, - обычная практика, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" представители одесских ВУЗов.

"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - рассказали агентству в пресс-службе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. Там также добавили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 – 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

Аналогичные позиции корреспонденту "Интерфакс-Украина" высказали представители и учащиеся национального университета "Одесская юридическая академия", Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что из-за нехватки средств на отопление и электроэнергию одесские ВУЗы продлили каникулы, из-за чего был сорван учебный процесс.