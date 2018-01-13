Над Аравийском морем потерпел крушение индийский вертолет, четверо погибли, троих продолжают искать

Четыре человека погибли в субботу в результате крушения вертолета в Аравийском море неподалеку от города Мумбаи, сообщает береговая охрана Индии.

На борту вертолета находились пять сотрудников индийской нефтегазовой компании и два пилота. Так что число жертв катастрофы может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие три вертолета, самолет и три корабля, отмечает береговая охрана.

Вертолет пропал с радаров через 15 минут после взлета, пролетев примерно 30 морских миль от побережья.