События

15:21 13.01.2018

Над Аравийском морем потерпел крушение индийский вертолет, четверо погибли, троих продолжают искать

Четыре человека погибли в субботу в результате крушения вертолета в Аравийском море неподалеку от города Мумбаи, сообщает береговая охрана Индии.

На борту вертолета находились пять сотрудников индийской нефтегазовой компании и два пилота. Так что число жертв катастрофы может возрасти.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие три вертолета, самолет и три корабля, отмечает береговая охрана.

Вертолет пропал с радаров через 15 минут после взлета, пролетев примерно 30 морских миль от побережья.

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Интерфакс-Украина
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