События

14:42 13.01.2018

В Мелитопольском районе мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены

В Мелитопольском районе мужчина бросил гранату в салон автомобиля своей бывшей жены

В Мелитопольском районе Запорожской области мужчина бросил гранату в салон машины своей бывшей жены, в результате взрыва женщина получила тяжелые ранения.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-офицер ГУ Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, в пятницу, 12 января, около 22:00 в полицию поступило сообщение, что в селе Мелитопольского района горит автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотеники выяснили, что пожар произошел в результате взрыва боевой гранаты в салоне автомобиля, за рулем которого находилась 37-летняя местная жительница.

По данным следствия, гранату в автомобиль бросил ее бывший муж, 1972 года рождения.

Как установила полиция, бывшие супруги выясняли отношения в салоне автомобиля, а после ссоры мужчина вышел из машины и бросил на заднее сидение гранату.

Женщина получила серьезные ранения и находится в реанимации Мелитопольской центральной районной больницы.

По данным "Интерфакс-Украина", в больницу из села Семеновка Мелитопольского района поступила пострадавшая с рванными ранами тела и венозным кровотечением. Ее состояние стабильное тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан полицией. По словам полицейских, он прятался в заброшенном доме.

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