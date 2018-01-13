События

11:41 13.01.2018

Суд оставил под арестом директора одесского лагеря "Виктория", где при пожаре погибли дети

Суд оставил под арестом директора одесского лагеря "Виктория", где при пожаре погибли дети

Приморский районный суд г.Одессы продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для бывшего директора лагеря "Виктория" в Одессе Петроса Саркисяна, где в сентябре 2017 года сгорели трое детей.

В своем ходатайстве о продлении меры пресечения прокуратура Одесской области объяснила необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов.

При этом в надзорном ведомстве также напомнили, что расследование по уголовным производствам по ряду других статей продолжается.

В свою очередь П.Саркисян не согласился с решением суда и объявил голодовку.

"Я официально заявляю о голодовке против судебно-прокурорского беспредела, который творится сейчас и в этом суде", - сказал он.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения для П.Саркисяна длилось два дня из-за отвода и смены судей, рассматривавших дело.

Как сообщалось, 30 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области в четверг удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для директора детского лагеря "Виктория" П.Саркисяна без возможности внесения залога.

До этого Приморский райсуд Одессы предусмотрел возможность внесения залога в сумме 128 тыс. грн. как альтернативу содержания под стражей для П.Саркисяна. После чего залог был внесен и директор лагеря, где погибли дети, вышел на свободу.

Прокуратура тогда заявила, что категорически не согласна с указанным решением суда и подала апелляционную жалобу.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря П.Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько и руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы.

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