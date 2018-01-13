Суд оставил под арестом директора одесского лагеря "Виктория", где при пожаре погибли дети

Приморский районный суд г.Одессы продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для бывшего директора лагеря "Виктория" в Одессе Петроса Саркисяна, где в сентябре 2017 года сгорели трое детей.

В своем ходатайстве о продлении меры пресечения прокуратура Одесской области объяснила необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей), которые составляют 85 томов.

При этом в надзорном ведомстве также напомнили, что расследование по уголовным производствам по ряду других статей продолжается.

В свою очередь П.Саркисян не согласился с решением суда и объявил голодовку.

"Я официально заявляю о голодовке против судебно-прокурорского беспредела, который творится сейчас и в этом суде", - сказал он.

Рассмотрение вопроса о мере пресечения для П.Саркисяна длилось два дня из-за отвода и смены судей, рассматривавших дело.

Как сообщалось, 30 ноября 2017 года Апелляционный суд Одесской области в четверг удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для директора детского лагеря "Виктория" П.Саркисяна без возможности внесения залога.

До этого Приморский райсуд Одессы предусмотрел возможность внесения залога в сумме 128 тыс. грн. как альтернативу содержания под стражей для П.Саркисяна. После чего залог был внесен и директор лагеря, где погибли дети, вышел на свободу.

Прокуратура тогда заявила, что категорически не согласна с указанным решением суда и подала апелляционную жалобу.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех троих девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря П.Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько и руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы.