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11:26 13.01.2018

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука готов давать показания

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука готов давать показания

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви (Московского патриархата) Лука (Андрей Коваленко) заявил, что готов давать показания в рамках открытого досудебного расследования действий, совершенных представителями УПЦ (МП) и повлекших конфликты и стычки в Запорожской и других областях Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в пятницу митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Лука провел пресс-конференцию, на которой заявил, что в результате событий в церквях Запорожской епархии возбуждено уже несколько уголовных дел. При этом митрополит выразил удивление по поводу претензий, предъявленных его епархии правоохранительными органами.

При этом, согласно сообщению прокуратуры Запорожской области о начале досудебного расследования по фактам действий, совершенных представителями УПЦ (МП) по признакам уголовного правонарушения по ч.3. ст.161 УК Украины, установлено, что запорожской епархией УПЦ (МП) допускается оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, избирательный подход к выполнению религиозных обрядов, предпочитая тех лиц, которые проходили обряд крещения именно в Московском патриархате, оскорбление чувств граждан по религиозным убеждениям, унижение национальной чести граждан Украины, осуждение представителей церкви, говорящих на украинском языке.

"Если надо я готов дать показания под присягой. Возбуждено несколько уголовных дел. Как я узнал из официального сообщения, мы разжигаем, совершаем разжигание межрелигиозной вражды. Но оскорбляют нас. А мы разжигаем? Разжигаем своим присутствием? Но мы граждане Украины. И то, что касается языка - то, что у нас священники - пожалуйста, могут, никто не запрещает (говорить на украинском языке - ИФ). Что мы запрещаем наш государственный язык там написано. Тоже нас в этом обвиняют. Я не знаю таких запретов. Что канонически идет ущемление избирательно религиозных свобод и прав верующих. У нас есть каноны, и мы живем теми канонами, которым уже больше 2000 лет. Я готов пояснить и дать показания. Мне нечего бояться. Я скажу правду", - отметил митрополит Лука.

Также, глава Запорожской епархии УПЦ (МП) прокомментировал конфликт, возникший 10 января в запорожской Свято-Покровском кафедральном соборе на собрании священников и паствы Запорожской епархии УПЦ МП, где обсуждался поступок отца Анатолия (Станислава Ревтова), который в соцсетях выступал с критикой отказа его коллеги отпевать погибшего в Запорожье ребенка, потому что тот был крещен в КПУ Киевского патриархата.

Согласно приказу №13-218 главы Запорожский и Мелитопольский УПЦ (МП) Луки, священник Анатолий был отстранен от священнослужения "за неуважение к священноначалию, произвол при совершении пастырского послушания, выражение мыслей (опубликования), что приводит к раздору и порочит образ матери-церкви".

Как рассказал агентству отстраненный от службы отец Анатолий (Станислав Ревтов), известный в Запорожье своей проукраинской позицией и многократными поездками в АТО, в епархии от него жду покаяния, но он не собирается каяться, поскольку ни в чем не виновен.

"На собрании епархии требовали, чтоб я говорил на русском. Но я отказался, потому что живу в Украине. Владыка попросил меня прокомментировать свои записи в Фейсбуке. Но я имею право об этом писать. Сейчас узнал, что отстранен от служения. Но я уже не ассоциирую себя с Московским патриархатом", - рассказал отец Анатолий.

Как сообщалось, в начале января в Запорожье священники УПЦ (МП) отказались отпевать погибшего мальчика, крещенного в Киевском патриархате. Это вызвало возмущение у многих граждан не только в Запорожье и области, но и в других регионах. Во многих населенных пунктах проходила акция "Принеси куклу" – к церквям УПЦ (МП) люди приносили игрушки.

В самом Запорожье в канун Рождества возле храма Петра и Февронии УПЦ (МП) церковная охрана избила двух запорожцев, которые принесли туда детские игрушки.

Ч.3. ст.161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

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