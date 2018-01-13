События

10:15 13.01.2018

В Одессе при пожаре на железнодорожной станции найдено тело мужчины и эвакуировано более 70 единиц оружия

В Одессе при пожаре на железнодорожной станции найдено тело мужчины и эвакуировано более 70 единиц оружия

 На территории железнодорожной станции "Одесса-Товарная" по ул.Заньковецкой, 19 загорелась кровля административного здания, на месте пожара найдено тело мужчины, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, пожар на крыше одноэтажного здания (частично жилого, частично административного возник 12 января в 10:35.

В 13:32 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на площади 400 кв. м. На месте возгорания обнаружено одного погибшего мужчину.

Кроме того, спасатели эвакуировали из помещения военизированной охраны 71 единицу стрелкового оружия и более 2 тыс. 700 патронов к нему.

От ГСЧС к тушению привлекалось 10 единиц техники и 62 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

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