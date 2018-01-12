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18:38 12.01.2018

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, где ущерб составляет около 900 тыс. грн

Антикоррупционный суд, согласно законопроекту, будет рассматривать дела, в которых ущерб или предмет преступления составляет более 500 прожиточных минимумов, сообщил народный депутат Валерий Карпунцов (фракция "Блок Петра Порошенко").

Как сообщает пресс-служба БПП в пятницу, нардеп отверг критику относительно того, что Антикоррупционный суд будет "завален" огромным количеством дел, поэтому будет недейственным.

"Это не совсем верно. Можно что-то убрать, в частности преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружием, потому что они косвенно имеют признаки должностного преступления. Но е-декларации должны быть", - рассказал В.Карпунцов.

По его словам, законопроект предусматривает, что Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума (881 тыс. грн по состоянию на 1 января 2018 года - ИФ).

Относительно дел, связанных с вымогательством оружия, то, по словам депутата, это дела криминального характера и это служебное преступление.

"В то же время Антикоррупционный суд должен рассматривать не только дела, подследственные НАБУ, но и другие, если сумма ущерба составит около 900 тыс. грн или больше", - подчеркнул В.Карпунцов.

Депутат убежден, что принятие Верховной Радой президентского проекта закона не только определит законодательные основы функционирования Высшего антикоррупционного суда Украины, но станет существенным шагом в вопросе противодействия и борьбы с коррупцией в стране.

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