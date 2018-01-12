Автор скандальной книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн

Журналист Майкл Вулфф, автор вызвавшей бурную полемику книги о президенте США Дональде Трампе, может заработать на ней около $7,4 млн, если будут раскуплены допечатки тиража, пишет агентство Bloomberg.

В своих подсчетах Bloomberg исходит из стандартных условий контрактов авторов и американских издательств - роялти по ставке 15% от розничной цены и задаток в размере $500 тыс. Точные договоренности М.Вулффа с американским издательским домом Henry Holt & Co., который является частью группы Macmillan, неизвестны.

Первые дни продаж книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) уже принесли М.Вулффу более $1 млн, не считая аванса.

Ранее американский издательский дом Henry Holt & Co. решил в спешном порядке допечатать 1 млн экземпляров "Огня и ярости", поскольку число заказов значительно превысило изначальный тираж в 150 тыс. экземпляров.

По данным системы NBD Bookscan, охватывающей около 85% книжного рынка США, в первые два дня было продано более 29 тыс. экземпляров книги в твердой обложке (цена - $30), 250 тыс. электронных книг (в среднем $14,99) и 100 тыс. экземпляров аудиокниги ($27,99).

Кроме того, М.Вулфф, как ожидается, сможет продать права на экранизацию бестселлера.

Книга "Огонь и "ярость" содержит множество подробностей личной жизни президента США Дональда Трампа. В ней, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года. Высказывания ее автора М.Вулффа и приведенные им цитаты уже вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Так, в книге приводятся слова бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, С.Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Д.Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Д.Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что С.Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Д.Трампа.

Со своей стороны Д.Трамп обвинил автора книги во лжи.