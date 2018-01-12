В Харькове военнослужащий задержан по подозрению в угоне автомобиля

Полиция Харькова задержала 22-летнего военнослужащего, подозреваемого в угоне автомобиля "ВАЗ".

"По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине уже вручено уведомление о подозрении в совершении вышеуказанного преступления", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, военнослужащий увидел припаркованный автомобиль возле одного из домов на ул.Гвардейцев железнодорожников и попросил водителя авто отвезти его по его личным делам. Получив отказ, мужчина начал угрожать водителю оружием и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сам сел за руль и поехал. Но спустя некоторое время его остановили работники патрульной полиции.