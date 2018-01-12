События

13:25 12.01.2018

В Харькове военнослужащий задержан по подозрению в угоне автомобиля

В Харькове военнослужащий задержан по подозрению в угоне автомобиля

Полиция Харькова задержала 22-летнего военнослужащего, подозреваемого в угоне автомобиля "ВАЗ".

"По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Мужчине уже вручено уведомление о подозрении в совершении вышеуказанного преступления", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, военнослужащий увидел припаркованный автомобиль возле одного из домов на ул.Гвардейцев железнодорожников и попросил водителя авто отвезти его по его личным делам. Получив отказ, мужчина начал угрожать водителю оружием и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сам сел за руль и поехал. Но спустя некоторое время его остановили работники патрульной полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стали известны показатели расследования убийств в течение последних 20 лет

Врач-онколог, сделавший смертельную инъекцию зятю, приговорен к 10 годам тюрьмы

Дело родителей, 3-летний сын которых умер от голода и пыток, передано в суд

Врач-онколог, сделавший смертельную инъекцию зятю, приговорен к 10 годам тюрьмы

Суд продлил арест обвиняемой во взрыве в харьковском рок-пабе

Трое иностранцев и их проводник задержаны при попытке пересечь границу с РФ

Харьковский аэропорт задерживает рейсы из-за тумана

Волонтер погиб ночью в Харькове от взрыва гранаты

Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс. грн

В Харьковской области к охране порядка на Рождество привлекут почти 2 тыс. полицейских и нацгвардейцев

ПОСЛЕДНЕЕ

США вносят Медведчука в санкционный список

Штайнмайер принял приглашение Порошенко посетить Украину в 2018 году

Минторг США завершил расследование об импорте стали в страну

На Донбассе началась фаза эскалации

Автор скандальной книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн

ЦИАКР рекомендует украинской власти игнорировать предложение Путина о передаче украинских вооружений из оккупированного Крыма

Суд Киева рассмотрит иск Розенблата к НАПК из-за неполной проверки деклараций кандидатов в ВС

10 украинских визовых центров начнут работу в 8 странах

Правозащитники добились начала расследования действий полиции во время конфликта из-за застройки Летнего театра Одессы

Авиация украинских ВМС и корабль ВМС США провели совместные тренировки в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА