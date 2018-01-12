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12:21 12.01.2018

Авиация украинских ВМС и корабль ВМС США провели совместные тренировки в Черном море

Авиация украинских ВМС и корабль ВМС США провели совместные тренировки в Черном море

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провела в Черном море совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS Carney (DDG 64) ВМС США.

Как сообщает в пятницу пресс-центр Командования ВМС ВСУ, цель этих тренировок - отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости.

В ходе тренировок вертолеты украинских ВМС Ка-27пч и Ка-27пр в сложных метеоусловиях осуществили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

"Отработка подобных совместных элементов - это уже привычное для нас дело. Но, безусловно, каждая такая возможность становится хорошим поводом для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - прокомментировал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

В пресс-центре указали, что корабль USS Carney (DDG 64) ВМС США 8 января прибыл в порт Одессы, где находился с дружественным визитом до 11 января.

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