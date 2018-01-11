Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

Санкции в отношении РФ в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале августа 2017 года президент США Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2".