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23:44 11.01.2018

Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

Санкции в отношении РФ в соответствии с подписанным ранее президентом США Дональдом Трампом законом будут объявлены в ближайшем будущем, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сказал он журналистам в четверг в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале августа 2017 года президент США Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2".

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Интерфакс-Украина
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