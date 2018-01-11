Чубаров назвал заявление Путина о возврате украинской военной техники "унизительной подачкой"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать, сообщил он на своей странице в фейсбуке в двух постах.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – считает Р.Чубаров

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенскую позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорит Украину!", – продолжил он и добавил: "Просто знайте, выстоим и вернем все – Крым, Донбасс, освободим сограждан!"

Как сообщалось, В.Путин заявлял о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.