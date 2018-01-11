События

23:02 11.01.2018

Чубаров назвал заявление Путина о возврате украинской военной техники "унизительной подачкой"

Чубаров назвал заявление Путина о возврате украинской военной техники "унизительной подачкой"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать, сообщил он на своей странице в фейсбуке в двух постах.

"Бандит, уже чувствующий своей подлой душой неизбежность международного суда и справедливого наказания за совершенные им преступления, пока еще не может остановиться в своих потугах унизить Украину. А завершится тем, что одновременно с возвращением Крыма правительство России выплатит компенсацию Украине за катастрофические последствия временной оккупации Крыма и развязанной на востоке Украины войны", – считает Р.Чубаров

"Тем, кто уже клюнул на унизительную подачку Путина: если у вас нет чести и национальной гордости, то хотя бы не выносите их на вселенскую позор. Не надо тешить врага и разочаровывать друзей. Но просто не позорит Украину!", – продолжил он и добавил: "Просто знайте, выстоим и вернем все – Крым, Донбасс, освободим сограждан!"

Как сообщалось, В.Путин заявлял о готовности России передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Случился пожар в бизнес-центре SilverBreeze на Днепровской набережной

Апелляционный суд изменил круглосуточный домашний арест замглавы Запорожского облсовета на частичный

Под Киевом на Гостомельской трассе произошло смертельное ДТП, пострадал подросток

Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины

80% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной

Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска в 2018 году

В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок

В Киеве произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, пострадал экипаж

Кабмин 11 января намерен согласовать ставки портовых сборов и повышение зарплаты учителям

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое военнослужащих ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Москве начнётся суд над соучастником убийства Немцова из-за оскорбления им следователя

Королевская семья Великобритании отказалась от услуг поставщика нижнего белья

Министр финансов США пообещал вскоре объявить о санкциях против России

В части школ Одесской области продлевают каникулы из-за кори

В Госдепе США отнесли Украину к группе стран, где путешественникам нужно проявлять повышенную осторожность

Зарплаты учителей планируется повысить в 2019 году еще на 25%

Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь" на Хортице и храмы в Запорожье

Боевики с полуночи осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО

В пятницу в Киеве частично ограничат автодвижение по двум мостам через Днепр

В Кито подтвердили, что предоставили Ассанжу эквадорское гражданство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА