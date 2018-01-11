Под Киевом на Гостомельской трассе произошло смертельное ДТП, пострадал подросток

В Киевской области со стороны г.Ирпень 46-летний водитель автомобиля Hyundai, потеряв управление, на полной скорости слетел с дороги и врезался в дерево, в результате ДТП также пострадал 16-летний подросток, сообщил портал "Киев оперативный".

"Водители, которые двигались в этот момент по трассе, остановились и побежали к автомобилю (один из них даже оказался врачом). Увы, как только водителя достали из машины и начали оказывать первую медицинскую помощи – он умер", – говорится в сообщении портала в фейсбук в четверг вечером.

В информации отмечается, что в салоне автомобиля также находилась девушка-подросток 16-ти лет, которая в результате аварии получила диагностированный позже перелом ноги и травму головы и была оперативно госпитализирована. Перед госпитадизацией пострадавшая сообщила, что водитель Hyundai находился в алкогольном опьянении.

На месте работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.