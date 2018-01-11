В Госдепе США отнесли Украину к группе стран, где путешественникам нужно проявлять повышенную осторожность

Государственный департамент США отнес Украину ко второй группе стран из четырех по уровню безопасности для граждан США – к странам, при поездках в которые им следует проявлять повышенную осторожность.

"Проявляйте повышенную осторожность в Украине из-за преступности и гражданских беспорядков. В некоторых регионах повышенный риск", - сообщается на сайте Консультации по путешествиям Госдепа.

В частности, рекомендуется не посещать Крым и восточные части Донецкой и Луганской областей.

"В Крыму - обширное военное присутствие Российской Федерации в рамках оккупации и попытки аннексии этой части Украины, которую международное сообщество, включая США и Украину, не признает. В Крыму продолжаются злоупотребления и произвольные тюремные заключения иностранцев и местного населения оккупационными властями, особенно злоупотребления в отношении лиц, которые рассматриваются как оспаривающие российскую власть на полуострове", - говорится на странице, посвященной предостережениям при поездках в Украину.

Касательно Донбасса, в предостережении отмечается, что "возглавляемые Россией силы продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей", где конфликт уже привел к более чем 10 тысячам смертей. "Лица, в том числе граждане США, подвергались угрозам, задержаниям или похищениям в течение нескольких часов или дней после остановки на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых силами, возглавляемыми Россией. Правительство США имеет ограниченную возможность оказывать экстренные услуги гражданам США, путешествующим в Донецке или Луганске, поскольку государственные служащие США не могут путешествовать в восточные районы Донецкой и Луганской областей и в прилегающие районы", - говорится в документе.

Кроме того, в случае поездки в Украину, гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и толп, не оказывать физическое сопротивление любой попытке ограбления, следить за важными событиями в местных СМИ и корректировать свои планы на их основе.

На сайте Консультации по путешествиям Госдепа все страны мира разделены на четыре группы: при поездках в которые следует соблюдать обычные меры безопасности; при поездках в которые следует соблюдать повышенную осторожность; поездки в которые рекомендуется пересмотреть и поездки в которые не рекомендуются.

РФ и Турция отнесены к третьей группе из-за терроризма (обе страны), притеснений (РФ) и произвольных задержаний (Турция). В РФ рекомендуют не ездить в Чечню и на Эльбрус, в Турции – в юго-восточные провинции и к границе с Сирией.

В предостережении отмечается, что в РФ граждане США "часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц". "Консульская помощь США задержанным лицам часто необоснованно задерживается российскими должностными лицами. Россия также вводит специальные ограничения для лиц с двойным российско-американским гражданством. В связи с сокращением российского правительства на дипломатическом персонале США в России правительство США сократило возможности предоставлять услуги гражданам США", - говорится в документе.

Все остальные соседи Украины, включая Беларусь и Грузию, отнесены к первой группе, при этом неподконтрольные правительству Грузии регионы Абхазии, Южной Осетии посещать не рекомендуется, а при поездках в неконтролируемое правительству Молдовы Приднестровье рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Также в первой группе Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Албания, Южная Корея.

При этом во вторую группу попали такие страны ЕС, как Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания (причина – терроризм), соседние ЕС Алжир, Египет, Тунис, Босния и Герцеговина, Израиль, неподконтрольная сербскому правительству территория Косово, а кроме того – Китай, Индия, Индонезия, Колумбия, Ямайка, Мальдивы, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и многие другие государства по разным причинам.

В третьей группе – Британские Виргинские острова и Доминиканская республика (последствия природных катаклизмов), Куба (нападения на посольство США в Гаване), Гватемала, Гондурас и Венесуэла, (преступность), Ливан (преступность, терроризм, вооруженный конфликт), Пакистан и Судан (терроризм) и ряд других стран.

В четвертой группе – Афганистан, Центральноафриканская республика, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Корейская Народная Демократическая республика (Северная Корея), Сомали, Сирия, Йемен.