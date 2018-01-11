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20:10 11.01.2018

Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины

Украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, исправна, решение о ее возврате будет принимать руководство Украины

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявляет, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму после аннексии его Россией, исправна, решение по предложению президента РФ Владимира Путина о ее возврате будет принимать руководство Украины.

"Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить, чтобы мы не стали разменной картой в грязной кремлевской игре", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

И.Воронченко отметил, что на момент аннексии в Крыму было 8 боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один - БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте.

"Заявления, что весь наш флот был хлам, не соответствуют действительности", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.

Говоря о береговых частях, он сказал: "Там осталось техники на два батальона БМП, и два батальона БТРов... было 7 дивизионов артиллерии и 4 минометных батареи".

Он также отметил, что авиационная техника во время аннексии была поднята и перемещена на материковую Украину.

И.Воронченко напомнил, что официальный Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей, которые остались на оккупированной территории.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму. Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии".

"Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - сказал В.Путин.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал В.Путин.

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