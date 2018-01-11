Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь" на Хортице и храмы в Запорожье

В Запорожье военнослужащие воинской части 3029 Национальной гвардии Украины взяли под охрану на Хортице историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" с церковью, относящейся к Украинской православной церкви Киевского патриархата, также полицейские и нацгвардейцы осуществляют усиленное дежурство местных православных храмов.

"С 9 января военнослужащие 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению служебного задания - охране государственного объекта и символа запорожского казачества - историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь". Целью службы гвардейцев является недопущение актов вандализма, поджога и других противоправных действий", - говорится в сообщении на странице в/ч 3029 Нацгвардии в соцсети Фейсбук.

Кроме того, в связи с конфликтной ситуацией между религиозными конфессиями Национальная полиция совместно с гвардейцами перешла на усиленный режим охраны церковных объектов.

"Наша задача сегодня - не допустить совершения нападения или поджога важной для всей Украины колыбели украинской государственности - Запорожской Сечи. И я с уверенностью могу сказать, что наши бойцы сделают все возможное для этого", - рассказал начальник группы организации службы по охране общественного порядка Максим Шека.

Под усиленную охрану нацгвардейцев также взят действующий деревянный казацкий храм Пресвятой Борогодицы, принадлежащий Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенный на территории комплекса "Запорожская сечь".

Как сообщалось, в начале января в Запорожье священники УПЦ (Московского патриархата) отказались отпевать погибшего мальчика, крещенного в Киевском патриархате. Это вызвало возмущение у многих граждан не только в Запорожье и области, но и в других регионах. Во многих населенных пунктах проходила акция "Принеси куклу" – к церквям УПЦ (МП) люди приносили игрушки.

В самом Запорожье в канун Рождества возле храма Петра и Февронии УПЦ (МП) церковная охрана избила двух запорожцев, которые принесли туда детские игрушки.

11 января сведения о нарушении религиозного равноправия граждан со стороны отдельных представителей Запорожской епархии УПЦ (МП), общественной организации "Союз православный "Радомир" и неустановленных лиц внесены в Единый реестр досудебных расследований, данным делом занимается следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).