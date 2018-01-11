В Кито подтвердили, что предоставили Ассанжу эквадорское гражданство

Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила в четверг, что ее страна предоставила гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

По сообщению агентства ЭФЭ, она пояснила журналистам, что это было сделано еще 12 декабря прошлого года.

Изначально о передаче Дж.Ассанджу эквадорского паспорта сообщили СМИ в Кито, однако власти Эквадора до сих пор не подтверждали эти данные.

Дж.Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Дж.Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.