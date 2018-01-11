События

12:40 11.01.2018

Наличие политической воли Киева является ключевым условием проведения 2-го этапа обмена удерживаемыми лицами, считает Медведчук

Наличие политической воли Киева является ключевым условием проведения 2-го этапа обмена удерживаемыми лицами, считает Медведчук

 Второй этап обмена между ОРДЛО и Украиной удерживаемыми лицами состоится при наличии политической воли украинского руководства, убежден спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Этот обмен - второй этап обмена по формуле "всех на всех" - станет возможным только в случае наличия политической воли со стороны руководства Украины, когда во главу угла будет поставлен вопрос освобождения тех, кто удерживается в Донецке и Луганске, а не философствования по поводу того, кого надо, кого можно или нельзя освободить на подконтрольной территории", - сказал он в интервью "Комсомольской правде в Украине".

При этом В.Медведчук отметил, что пока рано говорить, по какой формуле пройдет обмен.

"На территории Украины по состоянию на 4 января находятся 83 человека, которые разыскиваются ОРДЛО и подтверждены украинской стороной. В свою очередь, на территории ОРДЛО подтверждено 29 человек, разыскиваемых нами", - отметил он.

Лидер движения также подчеркнул, что все детали обмена будут решаться в ходе переговоров.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что обмен списками для очередного обмена удерживаемыми запланирован на 18 января.

Как сообщалось, в ходе проведенного 27 декабря обмена между Украиной и ОРДЛО были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Другой стороне были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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