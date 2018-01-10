"Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, остальное - от лукавого, считает Омелян

ПАО "Укрзализныця" в своей дальнейшей деятельности должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать их, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

""Укрзализныця" никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов", - заявил он в эфире "5 канала" в среду вечером.

Из-за этого, по словам министра, останавливаются перевозки, падает скорость.

"Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. "Укрзализныця" должна зарабатывать только на перевозках, все остальное - от лукавого", - резюмировал В.Омелян.