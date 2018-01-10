Небоевые потери ВСУ в зоне АТО в 2017 году составили 98 погибших

Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за 2017 год составили 98 человек погибшими и 178 травмированными, сообщается на сайте телеканала "112.Украина" со ссылкой на ответ Министерства обороны на соответствующий информационный запрос.

"В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих… Кроме того, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов", - говорится в опубликованной в среду заметке.

Вместе с тем, 5 декабря 2017 года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1" министр обороны Украины Степан Полторак констатировал уменьшение небоевых потерь в Вооруженных силах Украины в 5 раз. "Проблема небоевых потерь существует и во всех армиях мира, и у нас. Если сравнить с предыдущими годами, то количество таких потерь уменьшилось в 5 раз. В этом году у нас 90 таких случаев. И это прогрессивная динамика. Хотя еще не все сделано и командирами на местах, и специалистами по отбору личного состава", - сказал С.Полторак.