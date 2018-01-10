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11:23 10.01.2018

Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Саакашвили прибыл на допрос в СБУ

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в среду на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в г.Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", М.Саакашвили прибыл к зданию СБУ около 11:00, дал краткий брифинг журналистам, после чего проследовал в здание спецслужбы для допроса.

По словам политика, он "сбился со счета" в количестве допросов, в которых уже принял участие. В частности, он упомянул о допросе 9 февраля в Генеральной прокуратуре Украины по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году.

"Я хожу на все допросы, я подписываю разные бумаги, я участвую в разных следственных действиях, я регулярно заявляюсь на судах. Но мы сейчас дурью маемся все, занимаемся черти чем вместо того, чтобы заниматься делом. А они нас всех разводят и еще получают от этого удовольствие", - сказал М.Саакашвили журналистам.

Говоря о расследовании дела об убийстве юриста Ирины Ноздровской, он высказал сомнения в его реальности". "Вчера они (правоохранители – ИФ) объявили, что раскрыто это преступление. У меня есть сильное подозрение насчет реальности этого дела. Я думаю, что они попытались наспех что-то нам сварганить, как обычно", - сказал М.Саакашвили.

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