Прокуратура хочет провести экспертизу для подтверждения личностей Путина, Шойгу и Аксенова на видео, предоставленных суду по делу о госизмене Януковича

Главная военная прокуратура Украины просит Оболонский районный суд Киева провести экспертизу подлинности личностей президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова на видеозаписях, которые являются доказательства обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

На заседании суда в среду прокурор Руслан Кравченко напомнил, что 4 и 16 декабря 2017 года среди доказательств совершения В.Януковичем вменяемых ему уголовных правонарушений были исследованы фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину", интервью В.Путина журналистам, где президент РФ, по мнению обвинения, "подтверждает факт обращения к нему Виктора Януковича с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины".

Прокурор указал, что во время исследования данных доказательств защищавший на тот момент В.Януковича государственный адвокат Игорь Ляшенко заявлял ходатайства о признании их недопустимыми в связи с отсутствием в материалах уголовного производства подтверждений, что лица, изображенные на указанных видеозаписях, являются именно В.Путиным, С.Шойгу, А.Витко и С.Аксеновым.

"Чтобы в будущем у суда не возникали сомнения о достоверности слов указанных лиц и присутствия этих лиц на данных видеозаписях, сторона обвинения считает, что нужно провести дополнительные экспертизы. В настоящий момент есть необходимость назначить комплексную судебно-портретную экспертизу и экспертизу видеозаписей по указанным лицам: Путину, Шойгу, Витко и Аксенову", - подчеркнул Р.Кравченко.

При этом прокурор отметил, что во время досудебного следствия частные адвокаты экс-президента В.Сердюк и И.Федоренко не подвергали сомнению личности этих людей.

Суд указал, что вопрос о проведении экспертиз будет решен после прибытия в судебное заседание адвокатов В.Януковича.