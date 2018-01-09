События

21:57 09.01.2018

Климкин о деле Ноздровской: Каждое расследование должно быть одинаково важным

Климкин о деле Ноздровской: Каждое расследование должно быть одинаково важным

        Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что важно вынести урок из убийства юриста Ирины Ноздровской, а каждое расследование должно быть одинаково важным для правоохранительных органов.

      "Убийцу Ирины Ноздровской нашли, но ее не вернуть. Важно, чтобы все вынесли урок из этой трагедии, чтобы система работала на предотвращение и каждое расследование было одинаково важным. Иначе у нас не останется гражданского общества и людей, способных бороться с несправедливостью", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.

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