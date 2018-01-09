Грузинский порт Поти закрыли из-за сильного шторма

Шторм парализовал работу крупнейшего морского порта Грузии - Поти, который вечером во вторник приостановил операции по приему и выпуску судов.

Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма составляет порядка 4-5 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"На рейде в море стоят четыре судна, еще шесть судов - в самом порту, где из-за сильного дождя и ветра, достигающего 20-22 метров в секунду, приостановлены все работы", - сказал В.Тавберидзе.

По его словам, гидрографическая служба к утру среды обещает снять штормовое предупреждение.

Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk.