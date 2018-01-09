Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса для проведения экспертизы

Вскоре будут обнародованы результаты официальной экспертизы аудиозаписей лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили,с опальным украинским бизнесменом Сергеем Курченко, сам М.Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своего голоса, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок (аудиозаписей разговоров М.Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко - ИФ)", - сказал Е.Енин в интервью "5 каналу", которое транслировалось во вторник вечером.

При этом он сообщил, что М.Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса. "Хотел бы отметить, что он (М.Саакашвили – ИФ) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи (голоса – ИФ.). То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос – его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", - сказал Е.Енин.

Заместитель генпрокурора также отметил, что прежде всего правоохранители расследуют финансирование протестных акций М.Саакашвили из-за рубежа.

"Каждое его (М.Саакашвили - ИФ) действие на протяжении особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть, будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс в Украине, или еще какая-то третья опция, - они только расширяются. Особенно после Жовтневого, когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание", - сказал Е.Енин.

Замгепрокурора подчеркнул, что лидер "Руха новых сил" может некоторое время уклоняться от явки в суд, но он должен понимать, что возможен также его привод в суд, а потом – смена меры пресечения.

Как сообщалось, 29 декабря 2017 года пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителям.

М.Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном тремя статьями - ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемые М.Саакашвили статьи предусматривают покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что следователи могут обратиться к международным организациям для проведения экспертиз материалов следствия по делу М.Саакашвили. "Для того, чтобы это было абсолютно открыто и имело абсолютное доверие, я не исключаю, хоть следствие и является независимым, что следствие может обратиться для дополнительной экспертизы, в том числе к международным организациям", - сказал президент 8 декабря.