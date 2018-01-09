В Днепропетровской области школьники пострадали вследствие взрыва петарды

В г.Никополь Днепропетровской области двое школьников пострадали от взрыва петарды, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции области.

"Полиция выясняет обстоятельства травмирования детей в Никополе. Двое товарищей играли во дворе. Ребята нашли пиротехническое изделие и подожгли его. Раздался взрыв", – говорится в сообщении на странице управления в фейсбуке.

В полиции отмечают, что пятнадцатилетнего и девятилетнего ребят госпитализировали в одну из городских больниц Никополя, где им оказали помощь. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. По предварительной информации в руках у детей взорвалось пиротехническое изделие.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Никопольского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.