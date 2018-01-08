События

19:58 08.01.2018

Эстония впервые потратит на оборону более 500 млн евро

Эстония впервые потратит на оборону более 500 млн евро

Эстония в 2018 году впервые в своей истории потратит на оборону более 500 млн евро, заявил премьер Юри Ратас (Juri Ratas).

Отвечая в понедельник в парламенте на депутатский запрос относительно сокращения правительством расходов на оборонные цели, он сказал: "Наоборот, мы можем сказать, что Эстония в нынешнем году предусмотрела самый большой оборонный бюджет за все времена - разумеется, благодаря парламенту и принятому вами государственному бюджету - в котором впервые оборонный бюджет составит 524 млн евро или впервые превысит черту в полмиллиарда евро".

По его словам, оборонный бюджет состоит из трех основных компонентов. Первый касается развития собственных оборонных мощностей или реализации программы государственной обороны. На нее уходит 2% ВВП, что в нынешнем году составляет 490 млн евро. Во-вторых, инвестиции в создаваемую для размещенных в Эстонии сил НАТО инфраструктуру составят в нынешнем году 18 млн евро, еще 6 млн евро уйдет на текущие расходы по приему союзников.

Кроме того, нынешнее правительство создало отдельную целевую программу оборонных инвестиций на 2018-2020 годы в 60 млн евро. Из них в нынешнем году будет использовано 10 млн евро на закупку боеприпасов, а если заказы на них будут выполнены досрочно, правительство использует еще 10 млн евро. Остальные средства будут освоены в последующие годы трехлетки.

"Таким образом, мы не можем говорить о решении правительства сократить оборонные расходы, так как доля оборонного бюджета во всем ВВП последовательно предусматривается более 2%", - заявил премьер-министр.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шторм в Эстонии оставил без света несколько тысяч домохозяйств

Правительство Эстонии компенсирует лютеранской, а также православной церкви Константинопольского патриархата ущерб от войны

Экс-глава полиции безопасности Эстонии займется искоренением коррупции в Украине

В Эстонии начинаются совместные с Латвией военные учения "Ураган"

В Таллине заявили о нарушении российским самолетом своего воздушного пространства

Министр обороны Эстонии поддержал идею "военного Шенгена"

Россиянин арестован в Эстонии по подозрению в подготовке "компьютерного преступления"

Шведская полиция подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

В морских водах Эстонии найден финский катер с двумя погибшими мужчинами

Садовый просит Эстонию поделиться опытом переноса "Бронзового солдата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое иностранцев и их проводник задержаны при попытке пересечь границу с РФ

Полиция сообщила о подозрении в убийстве Ноздровской

Юнкер предостерег от намерений чрезмерного сокращения в будущем сельскохозяйственного бюджета ЕС

В Киеве задержали подозреваемых, причастных к убийству на Подоле

Экономия за счет кооперации государств-членов в сфере обороной политики позволит больше инвестировать в бюджет обороны ЕС – Юнкер

Акция националистов возле Киево-Печерской Лавры завершилась

Боевики в зоне АТО в понедельник 6 раз нарушили перемирие

Несколько десятков мигрантов могли погибнуть в Средиземном море за выходные

Мотивом убийства Ноздровской была месть за ее правозащитную деятельность

Аваков о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской: улики более чем веские

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА