Несколько десятков мигрантов могли погибнуть в Средиземном море за выходные

Около 64 мигрантов могли утонуть при попытке пересечь Средиземное море за минувшие выходные дни, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление представителя Международной организации по миграции (МОМ).

По словам представителя МОМ Флавио ди Джакомо, итальянской береговой охране удалось спасти 86 человек после крушения лодки, на которой они отправились из Ливии 6 января.

Спасатели также обнаружили тела восьми женщин. Однако в ходе разговоров с выжившими установили, что всего на лодке находилось около 150 человек.

После этого поисково-спасательная операция была возобновлена, но к данному моменту она не принесла успеха.

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