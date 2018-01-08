ЕС привел в соответствие с резолюцией СБ ООН санкционный список по КНДР

Совет ЕС добавил 16 человек и министерство обороны КНДР к списку физических и юридических лиц, банковские активы которых в Евросоюзе замораживаются, и чей въезд на территорию стран союза ограничивается, сообщила в понедельник пресс-служба совета.

Тем самым ЕС применяет в своем законодательстве часть новых санкций резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности ООН, уточняется в коммюнике.

В Брюсселе напоминают, что резолюция была принята 22 декабря 2017 года в ответ на непрекращающиеся действия КНДР в области ядерного оружия и баллистических ракет при игнорировании предыдущих резолюций СБ ООН.

В целом решение Совета ЕС касается 79 физических и 54 юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры ООН. Помимо этого, 41 человек и 10 организаций находятся под автономными санкциями ЕС.

Совет ЕС намерен сделать все необходимое для быстрого применения других санкций, предусмотренных резолюцией 2397 СБ ООН. ЕС также не исключает принятия дополнительных автономных мер в отношении Пхеньяна в течение ближайших недель.

В коммюнике сообщается, что постановление было принято по письменной процедуре. Юридические акты будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС 9 января.