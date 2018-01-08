События

18:04 08.01.2018

Активисты националистической организации проводят акцию под Киево-Печерской Лаврой

Активисты националистической организации проводят акцию под Киево-Печерской Лаврой

Активисты националистической организации С14 проводят протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры в столице.

Как сообщает организация на своей странице в Фейсбук, акция под Лаврой направлена против ФСБ РФ.

На фотографиях, которые опубликованы на странице С14 в "Фейсбук", несколько десяткой человек растянули поперек дороги транспарант с текстом "ФСБ, прочь из Лавры".

В организации также утверждают, что в Лавре отказываются отпевать усопших, крещеных не в церкви Московского патриархата.

"Ситуация очень накалена…. Акция против ФСБ в Лавре продолжается", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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