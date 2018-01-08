События

17:22 08.01.2018

Фрегат ВМС Великобритании направлен в Ла-Манш для сопровождения кораблей РФ после их входа "в зону национальных интересов"

Фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании "Вестминстер" направлен в Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей после того, как они "вошли в зону национальных интересов", сообщает в понедельник издание "Ивнинг стандарт" со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

По словам представителя оборонного ведомства, ситуация не является особым инцидентом, а обычной процедурой.

Детали о том, сколько российских кораблей следует мимо берегов Британии, их точное местонахождение, и какого они типа, в сообщении не приводятся.

В конце декабря министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о готовности защищать территориальные воды страны, а также о том, что он не намерен "мириться с любой агрессией".

Заявление последовало вслед за сообщением минобороны Великобритании о том, что корабль британских ВМС HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков" при его следовании вблизи британских территориальных вод в Северном море.

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Интерфакс-Украина
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