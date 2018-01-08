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07:47 08.01.2018

Американские военные самолеты в воскресенье провели разведку вблизи Крыма

Американские военные самолеты в воскресенье провели разведку вблизи Крыма

        Два американских военных самолета - морской разведчик P-8A Poseidon и дальний тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk - в воскресенье осуществили масштабную разведывательную операцию, охватившую также территорию Крыма, следует из последних мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

      Так, по их информации, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который, как сообщалось, в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива.

      Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который, как сообщалось, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо этого совершил полет к западу и югу от полуострова.

      С начала года это уже по меньшей мере второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма. Первый был зафиксирован 1 января.

      Кроме того, это был и второй полет американского дальнего разведывательного беспилотника вдоль линии разграничения на Донбассе в текущем году - первый был также совершен 1 января.

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